ФСК до 2020 года инвестирует более 37 млрд рублей в развитие электроэнергетики в ДФО

Как сообщила пресс-служба ФСК, главы ФСК и Минвостокразвития обсудили взаимодействие по модернизации и расширению магистральной электросетевой инфраструктуры в регионе.

«За последние три года с 2015 по 2017 годы «ФСК» направила на реализацию проектов на Дальнем Востоке более 30 млрд рублей. До 2020 года планируется инвестировать еще не менее 37,5 млрд рублей. Будет введено в эксплуатацию более 1,9 тыс. мегавольт-ампер (МВА) трансформаторной мощности и 2,2 тыс. км линий электропередачи», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что крупнейший из проектов ФСК в округе связан с обеспечением внешнего энергоснабжения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Для этого на Дальнем Востоке компания построит четыре линии электропередачи 220 кВ и реконструирует семь подстанций 220 кВ.

«В 2018 году будет завершен один из ключевых этапов проекта — введена в эксплуатацию ЛЭП 220 кВ «Комсомольская — Селихино — Ванино» в Хабаровском крае. Этот объект не только обеспечит развитие БАМа, но и повысит надежность энергоснабжения транспортного узла Ванино — Советская Гавань», — добавляется в пресс-релизе.

ФСК также создает электросетевую инфраструктуру для шести территорий опережающего развития (ТОР). В 2018 году будет обеспечено энергоснабжение трех ТОР — «Хабаровск» (площадка «Ракитное»), «Надеждинская», «Михайловский», а также завершен очередной этап выдачи мощности ТОР «Большой камень». «Кроме того, компания реализует на Дальнем Востоке проекты, связанные с организацией внешнего энергоснабжения трубопроводов „Восточная Сибирь — Тихий океан“ и „Сила Сибири“, ведет работу по энергообеспечению Албынского золотодобывающего рудника в Амурской области, присоединению изолированных энергорайонов Республики Саха (Якутия) к Единой национальной электрической сети России», — отмечается в материале.