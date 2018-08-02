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В Удмуртии сэкономили 2 млн рублей, используя местные материалы при ремонте дорог
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В Удмуртии сэкономили 2 млн рублей, используя местные материалы при ремонте дорог 

ИА «Сусанин» 20 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали использовать местные материалы при ремонте. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, это позволило сэкономить более 1,86 млн рублей.
Дело в том, что расходы на транспортировку щебня в Удмуртию составляют 70% от всей стоимости работ, поэтому применение местного материала — камского гравия — позволяет республике экономить на дорожном ремонте.
«Однозначно, камский гравий в дальнейшем будет применяться в дорожном строительстве», — прокомментировал в ходе объезда председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.
Местный материал применили при ремонте участков дорог Якшур-Бодья — Шаркан и Воткинск — Шаркан. В 2018 году его применят также при строительстве сельской автодороги в Алнашском районе, и на 5 участках региональных трасс:
— Якшур-Бодья — Шаркан;
— Воткинск — Шаркан;
— Ижевск — Воткинск — Кудрино;
— Кудрино — Светлое;
— Ижевск — Ува в Увинском районе.
Общая протяженность дорог, которые будут отремонтированы с применением местного материала, — 17,2 км.
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