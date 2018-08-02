В Удмуртии сэкономили 2 млн рублей, используя местные материалы при ремонте дорог

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начали использовать местные материалы при ремонте. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики, это позволило сэкономить более 1,86 млн рублей.

Дело в том, что расходы на транспортировку щебня в Удмуртию составляют 70% от всей стоимости работ, поэтому применение местного материала — камского гравия — позволяет республике экономить на дорожном ремонте.

«Однозначно, камский гравий в дальнейшем будет применяться в дорожном строительстве», — прокомментировал в ходе объезда председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов

Местный материал применили при ремонте участков дорог Якшур-Бодья — Шаркан и Воткинск — Шаркан. В 2018 году его применят также при строительстве сельской автодороги в Алнашском районе, и на 5 участках региональных трасс:

— Якшур-Бодья — Шаркан;

— Воткинск — Шаркан;

— Ижевск — Воткинск — Кудрино;

— Кудрино — Светлое;

— Ижевск — Ува в Увинском районе.

Общая протяженность дорог, которые будут отремонтированы с применением местного материала, — 17,2 км.