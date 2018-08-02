Суд впервые в России оправдал призывника-уклониста

В России суд впервые оправдал призывника из Ростовской области Константина Титова , не явившегося к месту прохождения гражданской альтернативной службы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ»

По информации издания, призывник должен был пройти службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип», но ему там не предоставили общежитие. Тогда молодой человек решил вместо службы направиться в суд.

Отмечается, что первый гражданский иск Титова суд отклонил. Из военкомата даже передали документы в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела из-за неоднократного уклонения от службы по призыву.

Как стало известно, в этот раз суд Волгодонска не нашел злого умысла в отсрочке службы призывником, отменил подписку о невыезде и постановил выдать Титову билет до места службы, а сотрудников дома престарелых обязал обеспечить призывника общежитием.