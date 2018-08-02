В России впервые вынесли оправдательный приговор призывнику, не явившемуся на альтернативную службу

В России оправдательный приговор вынесли призывнику Константину Титову , который не явился проходить альтернативную службу. Об этом пишет «Коммерсант».

Молодой человек должен был проходить гражданскую службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса Саратовской области. Однако ему не предоставили необходимое общежитие, после чего он отказался явиться на службу.

Суд заявил, что в этом случае призывник не должен доказывать свою невиновность, и оправдал Титова. Согласно законодательству РФ, уклонение от альтернативной службы наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или в размере полугодового дохода, обязательными работами до 480 часов (20 суток) или арестом на срок до полугода. За последние десять лет в России 30 человек подверглись наказанию за это преступление по ч. 2 ст. 328 УК РФ.