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В России впервые вынесли оправдательный приговор призывнику, не явившемуся на альтернативную службу
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В России впервые вынесли оправдательный приговор призывнику, не явившемуся на альтернативную службу 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
В России оправдательный приговор вынесли призывнику Константину Титову, который не явился проходить альтернативную службу. Об этом пишет «Коммерсант».
Молодой человек должен был проходить гражданскую службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса Саратовской области. Однако ему не предоставили необходимое общежитие, после чего он отказался явиться на службу.
Суд заявил, что в этом случае призывник не должен доказывать свою невиновность, и оправдал Титова. Согласно законодательству РФ, уклонение от альтернативной службы наказывается штрафом до 80 тысяч рублей или в размере полугодового дохода, обязательными работами до 480 часов (20 суток) или арестом на срок до полугода. За последние десять лет в России 30 человек подверглись наказанию за это преступление по ч. 2 ст. 328 УК РФ.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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