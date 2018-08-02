Три объекта социальной сферы в Костромской области переведут на газовое отопление

Это сусанинский психоневрологический интернат, нерехтский и судиславский социально-реабилитационные центры, сообщает пресс-служба губернатора.

Для этого проведут модернизацию котельных и обновление инфраструктуры, что позволит снизить затраты в дальнейшем.

До 2020 года во всех соцучреждениях собираются модернизировать инженерные системы, установить и заменить приборы учета, энергосберегающее электрооборудование. Годовой расход электроэнергии снизится до 96 процентов, тепловой — до 91 процента. На эти цели направят более 11 миллионов рублей из внебюджетных источников.

Сэкономленные после модернизации котельных деньги направят на мероприятия программы «Доступная среда».

За пять лет в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в области на местные виды топлива переведены 64 котельных.