Власти рассказали о самых редких профессиях в Подмосковье

В банк вакансий Подмосковья попали такие редкие профессии, как вагранщик и бандажировщик, сообщила в интервью РИАМО министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

«Можно встретить (в региональном банке вакансий — ред.) редко встречающиеся профессии, такие как вагранщик (специализированный рабочий литейного производства, обслуживающий небольшие металлургические и доменные печи), бандажировщик (перемотчик бандажной проволоки на специальный барабан-карусель), антенщик-мачтовик», — сказала Фаевская.

По ее словам, данные в областной банк вакансий заносятся строго в соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР). При этом не допускается указывать в вакансиях какие-либо дискриминационные ограничения по полу, возрасту и другим признакам.

Порядка 4,5 тысяч работодателей обратились в региональный банк вакансий Подмосковья в поисках сотрудников с начала 2018 года.

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