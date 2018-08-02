Первая очередь крымской трассы «Таврида» готова на 65%

В Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым рассказали о ходе строительства федеральной трассы «Таврида». Первая очередь автодороги готова на 65%, сообщает ТАСС

«Строительство «Тавриды» ведется в строгом соответствии с графиком. На первой очереди строительства уложено 100 км асфальтобетона в двухполосном исполнении», — сообщили в госкомитете.

Строительство трассы разделено на две очереди: в двухполосном исполнении движение от Керчи до Симферополя планируется запустить в декабре этого года. Вся трасса будет открыта для движения в декабре 2020 года.

Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок позволит разрешить тяжелую транспортную ситуацию в районе курорта Феодосия, где из-за турпотока часто появляются пробки.

Общая готовность будущей скоростной четырехполосной трассы на сегодня составляет 35%.