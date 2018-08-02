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Первая очередь крымской трассы «Таврида» готова на 65%
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Первая очередь крымской трассы «Таврида» готова на 65% 

Парламентская газета 22 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым рассказали о ходе строительства федеральной трассы «Таврида». Первая очередь автодороги готова на 65%, сообщает ТАСС.
«Строительство «Тавриды» ведется в строгом соответствии с графиком. На первой очереди строительства уложено 100 км асфальтобетона в двухполосном исполнении», — сообщили в госкомитете.
Строительство трассы разделено на две очереди: в двухполосном исполнении движение от Керчи до Симферополя планируется запустить в декабре этого года. Вся трасса будет открыта для движения в декабре 2020 года.
Запуск первой очереди «Тавриды» и развязок позволит разрешить тяжелую транспортную ситуацию в районе курорта Феодосия, где из-за турпотока часто появляются пробки.
Общая готовность будущей скоростной четырехполосной трассы на сегодня составляет 35%.
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