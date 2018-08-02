Власти Прикамья заинтересовались возобновляемыми источниками энергии

Губернатор Пермского края Максим Решетников и гендиректор ООО «Управляющая компания „Ветроэнергетика“ Александра Чуваева обсудили перспективы сотрудничества. Речь шла о развитии альтернативной энергетики на территории Прикамья, включая размещение в регионе объектов возобновляемых источников энергии.

По данным издания „Коммерсант-Прикамье“, конкретные объекты на встрече не обсуждались. Информация по ним может появиться к концу августа. Пока краевые власти „просчитывают различные варианты, касающиеся альтернативной генерации“.

Справка:

»УК «Ветроэнергетика» управляет активами инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе «Фортум» и РОСНАНО . Объем средств под управлением фонда — 30 млрд рублей.

Как писал ФедералПресс , в России стартовала программа локализации производства оборудования для ветроэнергетики.

Фото: pxhere.com