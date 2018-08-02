Власти Прикамья заинтересовались возобновляемыми источниками энергии 

Губернатор Пермского края Максим Решетников и гендиректор ООО «Управляющая компания „Ветроэнергетика“ Александра Чуваева обсудили перспективы сотрудничества. Речь шла о развитии альтернативной энергетики на территории Прикамья, включая размещение в регионе объектов возобновляемых источников энергии.
По данным издания „Коммерсант-Прикамье“, конкретные объекты на встрече не обсуждались. Информация по ним может появиться к концу августа. Пока краевые власти „просчитывают различные варианты, касающиеся альтернативной генерации“.
Справка:
»УК «Ветроэнергетика» управляет активами инвестиционного фонда, созданного на паритетной основе «Фортум» и РОСНАНО. Объем средств под управлением фонда — 30 млрд рублей.
Как писал ФедералПресс, в России стартовала программа локализации производства оборудования для ветроэнергетики.
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