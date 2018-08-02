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Клычков заявил, что не оставит жителей Орла без поддержки
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Клычков заявил, что не оставит жителей Орла без поддержки 

РИА 57 22 часа назад
Фото: РИА 57
На минувшей сессии Орловского городского Совета депутаты одобрили получение очередного кредита. 102 млн рублей необходимы для разблокировки счетов образовательных и культурных учреждений, исполнения решений судов. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков решил прокомментировать сложившуюся экономическую обстановку.
«Администрация Орла приняла решение кредитоваться, чтобы не допустить срыва работы социальных учреждений. Но это решение вынужденное. Допускать такое больше нельзя, — цитирует Андрея Клычкова пресс-служба. — Муниципалитету следует разумнее подходить к планированию расходов и расставлять приоритеты. Безусловно, правительство области не оставит жителей города без поддержки. В администрации области создана рабочая группа по экономическому оздоровлению города Орла, где были даны все необходимые рекомендации его руководству по усилению доходной части бюджета, экономии средств и расписаны приоритетные направления по финансированию. Социальные объекты в приоритете».
Решению о привлечении очередного кредита предшествовали новости о том, что город не оплачивает питание своих школьников. Из-за долгов по госконтрактам пришло в упадок собственное муниципальное кафе «Встреча», обслуживающее шесть образовательных учреждений. На грани выживания оказался театр «Русский стиль». Долги перед соцфондами и поставщиками лишили возможности школы Орла готовиться к новому учебному году. Проблемы возникли не в один момент, а копились годами. В последней июньской редакции общий объем доходов бюджета Орла в 2018 году предполагался на уровне 5,65 млрд рублей, расходов — 5,69. Предельный объем муниципального долга — 2,36 млрд рублей. Орел находится на грани этого показателя.
Отметим, на сайте «Госзакупки» уже размещен электронный аукцион по выбору банка, который предоставит в кредит 133 млн рублей. Победителя конкурсной процедуры определят в середине августа.
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Орел берет в кредит 133 млн рублей
Горсовет Орла посмотрел в финансовую яму  Сообщение Клычков заявил, что не оставит жителей Орла без поддержки появились сначала на РИА 57.
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