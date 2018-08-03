Несколько услуг в офисе «Моих документов» на Мелиховской оформят по одному заявлению

Набор необходимых документов в центре госуслуг района Бибирево теперь можно оформить, заполнив одно общее заявление. Комплексный запрос начали принимать все офисы столицы, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Теперь при оформлении нескольких документов сразу заявителю не нужно писать несколько отдельных запросов. Достаточно заполнить одно заявление на все желаемые услуги. Это никак не влияет на качество предоставляемых услуг, зато существенно экономит время жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что срок оказания услуг при этом увеличится всего на один день. При подаче комплексного запроса заявитель может получить весь пакет запрашиваемых документов одновременно или по отдельности, как только они будут подготовлены.

Напомним, центр «Мои документы» района Бибирево находится по адресу Мелиховская улица, 4а. Он открыт без выходных и перерывов на обед, с восьми утра до восьми вечера.

(ип)