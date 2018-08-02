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Техрегламент ставит невыполнимую задачу
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Техрегламент ставит невыполнимую задачу 

РЖД-Партнер 22 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
— На работе нашего предприятия ввод техрегламента пока не сказался, — сообщил генеральный директор Московского ОАО «Промжелдортранс» Александр Евсеев. — У нас в парке 30 тепловозов, самый «новый» — 1991 года постройки. У 50% локомотивов срок службы истекает в 2025-2026 годах. А новые купить не на что, потому что объемы работы падают уже не с каждым днем, а с каждым часом. Наши локомотивы вовсе не работают на износ, поэтому запрет на продление их срока службы — решение не продуманное.
Не остановил ввод техрегламента и работу ООО « Северокомплектстрой» в Республике Коми. Там нет сегодня локомотивов с истекшим сроком службы. Но, по словам генерального директора Анатолия Чернышова, через год проблема начнет обостряться, поскольку покупка новых локомотивов, как и модернизация старых, предприятию не по карману.
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