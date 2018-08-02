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Ростовчанам разъяснили правила о ремонте балконов в многоэтажных домах
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Ростовчанам разъяснили правила о ремонте балконов в многоэтажных домах 

Российская Газета 22 часа назад
Фото: Российская Газета
Когда корреспондент «РГ» прибыл на место ЧП, опасное место так и было огорожено. Прохожие с опаской поглядывали на остатки балкона на четвертом этаже.
— Это чудо, что ни на балконе, ни под ним в тот момент никого не было, — говорит жительница дома Людмила Бодрова. — Нашей «хрущевке» 56 лет, столько же и балконам. Посмотрите, в каком они плачевном состоянии.
По словам Людмилы Бодровой, в 2006 году она сама задумалась о том, что нужно отремонтировать балкон.
— Тогда я обратилась в управляющую компанию, сказала, что страшно на балкон выходить. Единственное, что мне тогда посоветовали: «Не выходите!» Пришлось приводить его в порядок самостоятельно. Я наняла мастеров. Они первым делом укрепили бетонное перекрытие, приварили металлическую часть заграждения и остеклили балкон. Без внутренней отделки мне это обошлось в 26 тысяч рублей, — рассказывает ростовчанка.
Получается, что вся ответственность за состояние балконов лежит на плечах жильцов. Но нельзя ли привести их в порядок на средства капремонта, на который жильцы многоэтажек ежемесячно перечисляют деньги? За комментарием «РГ» обратилась к заместителю министра ЖКХ Ростовской области Валерию Былкову.
— Вот если у меня прохудилась рубашка, кто должен ее чинить? — образно выразился замминистра. — Вот так и с балконом. Он является частью квартиры, и обязанность его ремонтировать лежит на собственниках жилья. И все же многоквартирный дом — это коллективный организм, собственники жилья должны сообща принимать коллективное решение по поводу ремонта общей собственности. К ней относятся и крыша, и подвал, и плиты перекрытия.
— Задача управляющей компании — не быть равнодушной и, к примеру, при выявлении аварийного балкона обратиться к собственникам с просьбой рассмотреть возможность ремонта за общий счет. Если люди не хотят принимать такое решение, управляющая компания ответственности не несет. Но если на собрании жильцы проголосовали за ремонт балкона, а управляющая компания ничего не предпринимает, то отвечать придется ей, — подытожил Валерий Былков.
Справка «РГ»
В соответствии с правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме в состав общего имущества входят ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундамент, несущие стены, плиты перекрытия, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции). Согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме. Собственники квартир сами несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. Таким образом, оплата ремонта балконных плит является обязанностью собственника.
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