Критерии досрочного выхода на пенсию обсуждают специалисты летом 2018

Обсуждение пенсионной реформы летом продолжается. Активисты ОНФ считают, что правительство должно предусмотреть все, чтобы при изменениях в пенсионном законодательстве не пострадали наиболее уязвимые категории граждан. Специалисты пенсионного фонда разъясняют условия выхода на досрочную пенсию, которыми обладают соответствующие категории граждан.

14 июня 2018 года Правительство РФ предложило поднять возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Сейчас женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Пенсионный возраст предлагается повышать поэтапно. Выполнение реформы планируют начать в 2019 году. Повышение возраста выхода на пенсию планируют завершить к 2034 году.

По данным регионального отделения пенсионного фонда РФ, в Новосибирской области более 168 тысяч граждан получают досрочную страховую пенсию по старости. Ежегодно специалистами органов ПФР нашего региона назначается более 4,2 тысяч досрочных пенсий, то есть, выплата устанавливается ранее общеустановленного пенсионного возраста. Правом на досрочную пенсию обладают соответствующие профессиональные и социальные категории граждан.

«По социальным мотивам, например, имеют право на досрочную страховую пенсию по старости многодетные мамы, воспитавшие пять и более детей, — рассказывает руководитель клиентской службы в Кочковском районе УПФР и в Карасукском районе Новосибирской области (межрайонное) Ольга Панкова . — Однако наиболее распространено установление досрочной страховой пенсии по старости по профессиональной принадлежности. К профессиональной категории относятся граждане, которые трудятся на предприятиях с тяжелыми, опасными или вредными условиями труда, а также учителя, врачи и творческие работники».

В число лиц, работающих в тяжелых условиях, входят женщины таких «неженских» профессий как, например, тракторист-машинист в сельском хозяйстве, машинист строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин и т.д.

Новый законопроект о пенсиях не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, занятых на работах с вредными, тяжелыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли и ряда других, включенных в так называемые «малые списки»).

Предполагается не повышать возраст выхода на пенсию также для граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам (женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьми лет, родителям детей-инвалидов и т.д.), а также в связи с радиационным воздействием.

Сохранение права на досрочную пенсию по старости предусмотрено и для медицинских работников, педагогов и артистов, но порядок ее назначения изменится. Параллельно с поэтапным увеличением пенсионного возраста для всех граждан будет постепенно «сдвигаться» возраст выхода на пенсию и у данных категорий льготников. В итоге, когда закончится переходный период, у этой категории граждан останется право на установление пенсии ранее общеустановленного срока. Но срок оформления будет «сдвинут» на 8 лет от даты, на которую выработан стаж на соответствующих видах работ.

«Например, на сегодняшний день учителя, отработав по профессии 25 лет (это касается и городских, и сельских педагогов), получают право на досрочную страховую пенсию по старости вне зависимости от того, какого возраста они достигли. Если этот стаж выработан, к примеру, в текущем году, то оформить льготную пенсию можно сразу, — поясняет Ольга Панкова. — Если же стаж выработан в 2019 году, то порядок назначения пенсии уже другой. Поскольку общеустановленный пенсионный возраст в 2019 году предполагается увеличить на 1 год, то и момент назначения пенсии для учителей сдвинется ровно на год. И значит, выработав стаж в 25 лет в 2019 году, педагог сможет оформить досрочную пенсию в 2020 году. Если профессиональный стаж будет выработан в 2020 году, то пенсию можно оформить в 2022 году и так далее».

С полным списком категорий граждан, имеющих право на установление страховой пенсии по старости ранее общеустановленного возраста, можно ознакомиться на сайте ПФР.