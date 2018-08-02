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Новый поставщик электричества отправит челябинцам квитанции до 10 августа
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Новый поставщик электричества отправит челябинцам квитанции до 10 августа 

АиФ 21 час назад
Фото: АиФ
Квитанции на оплату электроэнергии за июль от нового гарантирующего поставщика жителям Челябинской области отправят в первой декаде августа, сообщают в отделе по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала».
Энергетики просят потребителей быть внимательными при чтении реквизитов, чтобы платежи дошли своевременно и по адресу.
«Жители Южного Урала могут платить за электроэнергию по системе «Город» либо в любом пункте приёма платежей банков «Челябинвестбанк», «Челиндбанк», а также в почтовых отделениях ФГУП «Почта России» на территории всей Челябинской области», — уточнили в компании.
Вопросы по начислению платы за электроэнергию южноуральцы также могут задать по телефону бесплатной горячей линии 8 800 25 01 220.
Напомним, смена гарантирующего поставщика произошла в Челябинской области 1 июля текущего года, ранее южноуральцев электричеством снабжало ПАО «Челябэнергосбыт».
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