Новый поставщик электричества отправит челябинцам квитанции до 10 августа

Квитанции на оплату электроэнергии за июль от нового гарантирующего поставщика жителям Челябинской области отправят в первой декаде августа, сообщают в отделе по связям с общественностью филиала ОАО «МРСК Урала».

Энергетики просят потребителей быть внимательными при чтении реквизитов, чтобы платежи дошли своевременно и по адресу.

«Жители Южного Урала могут платить за электроэнергию по системе «Город» либо в любом пункте приёма платежей банков «Челябинвестбанк» «Челиндбанк» , а также в почтовых отделениях ФГУП «Почта России» на территории всей Челябинской области», — уточнили в компании.

Вопросы по начислению платы за электроэнергию южноуральцы также могут задать по телефону бесплатной горячей линии 8 800 25 01 220.