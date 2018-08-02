Заложники системы. Деревню душат коммунальные тарифы

Троицкое поселение располагается настолько близко к городу, что могло бы считаться микрорайоном Омска. Но не судьба.

Посёлок относится к Омскому району: свежий воздух, дома на земле, огород, областной центр под боком — всё, что нужно для счастья. И сельчане могли бы жить и радоваться, если бы не тарифы на жизненно необходимый ресурс — воду.

«Золотое» хозяйство

То, что без воды нет жизни, известно даже маленьким детям. Вода на селе нужна не только для питья, но и для полива огорода — как правило, сельчане выращивают овощи на своих приусадебных участках. Но для жителей Троицкого с недавних времён полив грядок и пользование питьевой водой стали проблемой. Причина банальна — высокая цена.

Единственной ресурсоснабжающей организацией, поставляющей питьевую воду в Троицкое, является АО «Омскоблводопровод». До 1 июля 2018 года для сельчан один кубометр воды стоил 81,16 рублей. С июля тариф вырос до 87 рублей.

Посчитаем расход за месяц. За этот период при экономном пользовании семья из четырёх человек тратит 10 м3 холодной воды. В сумме получается 870 рублей. Терпимо.

Но ситуация осложняется отсутствием технической воды для полива огородов — сельчане используют для этих нужд питьевую. Можно, конечно, поливать водой из колодца, но они есть не у всех, да и не хватает, особенно если жаркое лето. Получается, что люди тратят только на воду несколько тысяч ежемесячно. А ещё расходы на электричество, отопление и т.д.

Водоотведение

Вопрос оплаты водоотведения тоже стоит остро. Следуя логике, сколько воды вылилось, столько должно уйти в канализацию. В сёлах, и не только в Троицком, такая логика не работает — большая часть воды уходит на полив огорода. Но местные жители всё равно вынуждены оплачивать водоотведение по счётчику — 30,1 руб. за кубометр, хотя услугой практически не пользуются. Таким образом, по расчётам (87+30,1), за кубометр воды в Троицком платят 117,1 руб.

Чтобы снизить расходы за коммунальные услуги и как-то свести концы с концами, сельчане вынуждены отказываться от огорода и содержания скота.

Бюрократия и казуистика

Жители села Троицкое хотели бы жить в комфортных условиях — оплачивать те услуги, которыми действительно пользуются, и по нормальным тарифам, но пока не получается.

«Омскоблводопровод» не собирается снижать тариф, обосновывая тем, что водопроводные сети у организации очень большие. Компания обеспечивает водой 12 районов Омской области. Это увеличивает затраты на доставку питьевой воды. К тому же большая часть водопроводных сетей обладает высокой степенью износа и нуждается в капремонте или полной замене.

Что касается ремонта водопроводных сетей, то, по данным АО «Омскоблводопровод», их обязаны ремонтировать собственники, то есть муниципальные образования, которые на это зачастую не имеют средств. Ресурсоснабжающая организация производит ремонт за свой счёт и затраты включает в тариф, раскидывая сумму на всех пользователей. Поэтому, как оказалось, даже 87 рублей за кубометр является ценой ниже экономически обоснованной.

Вместе с тем «Омскоблводопровод» не занимается водоотведением. Оплату этой услуги с сельчан с июля 2018 года взимает «Омскводоканал» по договору с УК «Гарант-сервис». Начисление идёт по счётчику водопотребления, без учёта того, что часть воды уходит на полив огородов и в канализацию не попадает.

Компания в этом случае действует строго по закону, но селян это не устраивает, т. к. они фактически воду выливают в землю, а не в канализацию. Что делать местным жителям: молча продолжать оплачивать счета или сократить траты, отказавшись от огорода?

Другой выход

Есть два решения проблемы сельчан, но оба несут немалую финансовую нагрузку.

Первое — установка дополнительного прибора учёта холодной воды на водопровод, используемый для полива. В этом случае полив будет осуществляться питьевой водой по высокому тарифу, но без затрат на водоотведение. Второе — устройство летнего водопровода. Строительство будет стоить немалых денег, но зато вода будет дешёвой. Но у большинства жителей пригорода ни на то, ни на другое просто нет денег.