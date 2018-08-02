Застройщик ЖК «Династия» в Москве завершил монолитные работы с опережением графика

Работы на строительстве жилого комплекса «Династия» на Хорошевском шоссе на севере Москвы идут с опережением графика, застройщик на месяц раньше срока завершил монолитные работы и приступил к монтажу инженерного оборудования, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

ЖК «Династия» возводится на территории бывшего Хладокомбината №7. Девелопером проекта является Sezar Group.

«Монолитный этап работ по строительству жилого комплекса «Династия» на Хорошевском шоссе в районе Третьего транспортного кольца завершен на месяц раньше планового срока, завершаются кладочные работы по устройству внутренних и наружных стен. Компания приступила к монтажу инженерного оборудования, в конце августа начнется подготовка к монтажу фасадов», — говорится в сообщении.

Планируется, что к 2021 году в составе жилого комплекса будет построено три дома (21-24 этажа) с двухуровневым подземным паркингом, детским садом и коммерческой инфраструктурой.

Общая площадь участка застройки ЖК «Династия» составляет 4,9 гектара, из которых 2 гектара займет дворовая территория.

«Согласно проекту, дворовое пространство жилого комплекса будет организовано в виде парка отдыха в миниатюре. При этом все подземное пространство под ним займет паркинг», — сказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев

Он подчеркнул, что создание сбалансированной среды для жизни, где жилые дома сочетаются с развитой инфраструктурой и рекреационной зоной, — важное требование к новым объектам, которые реализуются на бывших промзонах.