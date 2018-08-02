Псковская область заняла 57 место по росту промышленного производства 

Росстат опубликовал данные по индексу промышленного производства регионов России по итогам первого полугодия 2018 года: по данным статистики, Псковская область заняла 57 место с показателем 100,1% роста. Последнее место в России по этому показателю занял Ненецкий автономный округ — 89,3%. Также в топ-5 аутсайдеров стали Адыгея (92,4%), Удмуртия (92,7%), Калмыкия (93,1%) и Тульская область (93,9%). Среди лидеров — Алтай (124,2%), Волгоградская область (123,3%), Астраханская область (120,9%), Бурятия (119,5%) и Тамбовская область (119,2%). Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».