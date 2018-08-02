Самозанятых планируют освободить от взносов на пенсию 

Резонансное заявление главы Минфина о том, что гражданам лучше бы самим копить на пенсию, поддержало недавно и Минэкономразвития. Глава ведомства признал в заявлении журналистам, что Минэк обдумывает возможность разрешить самозанятым гражданам не платить отчисления в ПФР, если эти граждане сами возьмут на себя ответственность о собственном пенсионном обеспечении. Если люди сами хотят зарабатывать и копить на старость, то государство в этом случае должно создать механизмы, позволяющие совершить подобный маневр.
По заявлениям министра, создаваемый его ведомством спецрежим по налогообложению самозанятых граждан обеспечит им минимальную административную и налоговую нагрузку. Однако, поскольку это одна из самых активных частей общества, им придется как следует осмыслить собственное будущее.
Ранее мы писали, что финансовый блок кабмина работает над проектом налога на профессиональный доход, который сначала будет взиматься в пилотных регионах, а затем и по всей стране. Налоговики отмечали, что в этот платеж войдут в том числе и страховые взносы.