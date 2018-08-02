Самозанятых планируют освободить от взносов на пенсию

Резонансное заявление главы Минфина о том, что гражданам лучше бы самим копить на пенсию, поддержало недавно и Минэкономразвития . Глава ведомства признал в заявлении журналистам, что Минэк обдумывает возможность разрешить самозанятым гражданам не платить отчисления в ПФР , если эти граждане сами возьмут на себя ответственность о собственном пенсионном обеспечении. Если люди сами хотят зарабатывать и копить на старость, то государство в этом случае должно создать механизмы, позволяющие совершить подобный маневр.

По заявлениям министра, создаваемый его ведомством спецрежим по налогообложению самозанятых граждан обеспечит им минимальную административную и налоговую нагрузку. Однако, поскольку это одна из самых активных частей общества, им придется как следует осмыслить собственное будущее.