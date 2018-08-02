Спикер Курултая: идея налога на велосипеды кажется довольно странной

Спикер Курултая Константин Толкачев прокомментировал информацию о предстоящем введении налога на велосипеды. Как он сообщил на своей странице в соцсети, конкретных сведений по этому вопросу нет. Председатель парламента Башкирии заверил, что на республиканском уровне налогов и сборов относительно владельцев велосипедов не будет.

–Сама идея такого налога кажется довольно странной. Хочу заверить, что мы не планируем вносить изменений в республиканское законодательство, связанных с транспортным налогом или другими сборами, в которых бы фигурировали владельцы велосипедов. Не думаю, что эти деньги сколь-либо существенно повлияют на бюджет, скорее они уйдут на погашение расходов, связанных с администрированием этого налога, — отметил Константин Толкачев.

Напомним, ранее стало известно о проекте Минпромторга Минприроды о введении утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы. В настоящее время утильсбор выплачивают владельцы автомобилей. Эксперты считают, что при введении этого разового платежа размер сбора составит 10% от рыночной стоимости велосипеда.

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