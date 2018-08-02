Рабочим «Улан-Удэстальмоста» хотят выдать зарплату вне очереди

Конкурсный управляющий ЗАО «Улан-Удэстальмост» Юрий Никонов считает целесообразным при расчетах предприятия с кредиторами, в первую очередь, направить средства на погашения долгов перед сотрудниками по зарплате. Об этом говорится в направленном им заявлении в арбитражный суд Республики Бурятия.

«Прошу: 1. Утвердить вопрос об изменении календарной очередности погашения текущих требований кредиторов второй очереди удовлетворения (о приоритетном погашении требований по заработной плате)», — указывается в документе, опубликованном на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

В настоящее время задолженность «Улан-Удэстальмоста» составляет 126,1 млн руб. Из этой суммы 12,1 млн руб. приходятся на долги перед налоговой службой , 9,7 млн руб. — по зарплате. Согласно законодательству, долги перед бюджетом должны погашаться прежде всего.

«Вопрос погашения задолженности состоит на особом контроле у государственных органов, органов Прокуратуры . Кроме того, работники, перед которыми у Должника существует задолженность по заработной плате обращаются с жалобами, в том числе на действия конкурсного управляющего, поскольку в данном случае, нарушаются их права, предусмотренные статьей 37 Конституции РФ», — отметил господин Никонов.

ЗАО «Улан-Удэстальмост» было признано банкротом в мае 2018 года. Как сообщали Sibnovosti.ru, долги предприятия по зарплате на 1 апреля 2018 года составляли 30 млн руб. Это вызвало забастовку рабочих, в которой приняло участие около 200 человек.

«Глава Бурятии Алексей Цыденов на следующей неделе проведет совещание по ситуации на заводе «Улан-Удэстальмост» с участием руководства энергокомпаний, а также собственником предприятия Туфаном Садыговым. Цель встречи — выработка плана по стабилизации работы предприятия», — сообщала пресс-служба правительства республики 26 июля.

Фото: ok.ru/zaoulanude