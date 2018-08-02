Ещё
Рабочим «Улан-Удэстальмоста» хотят выдать зарплату вне очереди
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Рабочим «Улан-Удэстальмоста» хотят выдать зарплату вне очереди 

sibnovosti.ru 21 час назад
Фото: sibnovosti.ru
Конкурсный управляющий ЗАО «Улан-Удэстальмост» Юрий Никонов считает целесообразным при расчетах предприятия с кредиторами, в первую очередь, направить средства на погашения долгов перед сотрудниками по зарплате. Об этом говорится в направленном им заявлении в арбитражный суд Республики Бурятия.
«Прошу: 1. Утвердить вопрос об изменении календарной очередности погашения текущих требований кредиторов второй очереди удовлетворения (о приоритетном погашении требований по заработной плате)», — указывается в документе, опубликованном на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.
В настоящее время задолженность «Улан-Удэстальмоста» составляет 126,1 млн руб. Из этой суммы 12,1 млн руб. приходятся на долги перед налоговой службой, 9,7 млн руб. — по зарплате. Согласно законодательству, долги перед бюджетом должны погашаться прежде всего.
«Вопрос погашения задолженности состоит на особом контроле у государственных органов, органов Прокуратуры. Кроме того, работники, перед которыми у Должника существует задолженность по заработной плате обращаются с жалобами, в том числе на действия конкурсного управляющего, поскольку в данном случае, нарушаются их права, предусмотренные статьей 37 Конституции РФ», — отметил господин Никонов.
ЗАО «Улан-Удэстальмост» было признано банкротом в мае 2018 года. Как сообщали Sibnovosti.ru, долги предприятия по зарплате на 1 апреля 2018 года составляли 30 млн руб. Это вызвало забастовку рабочих, в которой приняло участие около 200 человек.
«Глава Бурятии Алексей Цыденов на следующей неделе проведет совещание по ситуации на заводе «Улан-Удэстальмост» с участием руководства энергокомпаний, а также собственником предприятия Туфаном Садыговым. Цель встречи — выработка плана по стабилизации работы предприятия», — сообщала пресс-служба правительства республики 26 июля.
Фото: ok.ru/zaoulanude
sibnovosti.ru: последние новости
Новосибирская «Сибнефтегеофизика» нашла деньги на выплату всех долгов по зарплате Представительство Фонда президентских грантов начало работу в Новосибирске Путин обещал обсудить с кабмином строительство метро в Красноярске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение