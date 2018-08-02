Комитет РТ по охране памятников заселили к минкульту РТ 

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия разместится в здании на Пушкина, 66/33. Сейчас здесь располагается Министерство культуры Республики Татарстан. Место дислоцирования зафиксировано в постановлении за подписью премьер-министра РТ Алексея Песошина. В постановлении отмечено, что комитет становится правопреемником министерства в части исполнения обязательств по сохранению объектов культурного наследия, а также их использования, популяризации и охраны. Численность штата комитета составит максимум 23 человека. Фонд оплаты труда на всех — 541,5 тысяч рублей в месяц, при этом работа 18 специалистов будет оплачиваться из регионального бюджета. Федеральный бюджет направит средства для комитета в виде субвенций. Напомним, комитет создан 28 июня. Соответствующий указ подписал президент РТ Рустам Минниханов.