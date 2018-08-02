Около 1 млрд рублей вложено в развитие транспортного узла на Алтае

БАРНАУЛ, 2 августа. / ТАСС /. Порядка 1 млрд рублей вложено в развитие транспортного угла города Заринска в Алтайском крае, сообщил в четверг журналистам врио губернатора Виктор Томенко

"Почти 1 млрд рублей инвестиций за короткое время вложено Западно-Сибирской железной дорогой в развитие этого узла", — сказал он на торжественных мероприятиях в Заринске, посвящённых Дню железнодорожника.

Как сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай , в рамках проведенных работ обновлена практически вся инфраструктуру станции. «Это более 10 км пути, более 56 км кабельных линий, мы установили новые светофоры со светодиодным освещением, освещение станции полностью изменилось. Расходы только на общестроительные работы — 570 млн рублей», — отметил он.

По словам начальника ЗСЖД, «в 2020 году в Заринске будет новый вокзал».