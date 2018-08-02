Ещё
Около 1 млрд рублей вложено в развитие транспортного узла на Алтае
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Около 1 млрд рублей вложено в развитие транспортного узла на Алтае 

ТАСС 21 час назад
БАРНАУЛ, 2 августа. /ТАСС/. Порядка 1 млрд рублей вложено в развитие транспортного угла города Заринска в Алтайском крае, сообщил в четверг журналистам врио губернатора Виктор Томенко.
"Почти 1 млрд рублей инвестиций за короткое время вложено Западно-Сибирской железной дорогой в развитие этого узла", — сказал он на торжественных мероприятиях в Заринске, посвящённых Дню железнодорожника.
Как сообщил начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) Александр Грицай, в рамках проведенных работ обновлена практически вся инфраструктуру станции. «Это более 10 км пути, более 56 км кабельных линий, мы установили новые светофоры со светодиодным освещением, освещение станции полностью изменилось. Расходы только на общестроительные работы — 570 млн рублей», — отметил он.
По словам начальника ЗСЖД, «в 2020 году в Заринске будет новый вокзал».
ТАСС: последние новости
АНО "Цифровая экономика" одобрила кредитование под залог интеллектуальной собственности Fitch повысило рейтинг "Русгидро" до "BBB-" с "BB+" со "стабильным" прогнозом В калининградском Гусеве стартовала акция по увековечению имен героев Первой мировой войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение