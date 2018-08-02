Кадастровая палата запустила в Тольятти услуги по курьерской доставке документов

Как сообщает пресс-служба ведомства, функция по выездному приему документов действует уже несколько лет. Эта услуга востребована гражданами, которым по тем или иным причинам необходимо, чтобы сотрудники ведомства приехали по указанному адресу.

На дом к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам I и II групп специалисты приезжают бесплатно. Для остальных граждан действует система государственных тарифов на выездные услуги.

С помощью выездного обслуживания сейчас можно подать запрос о предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С начала этого года в Самаре впервые запустили функцию «курьерская» доставка документов. Получить по удобному адресу из рук «нарочного» можно уже оформленные бумаги в части государственного кадастрового учета недвижимого имущества; регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав, и сведения из ЕГРН. Также с июля жителям Самары стал доступен еще один вид выездного обслуживания — удостоверение личности для получения электронной подписи.

Наблюдается увеличение интереса жителей региона к данному виду услуг. За 2017 г. было принято и выдано около 100 пакетов в рамках выездного обслуживания, а за семь месяцев текущего года более 1 тысячи.

В связи с востребованностью данной формы работы — теперь выездное обслуживание стало доступно и для жителей Автограда.