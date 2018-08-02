Министр транспорта Италии жалуется на высокую стоимость ВСМ

«Вы знаете, сколько стоит один километр TAV? 60 миллионов евро в Италии, по сравнению с 20 миллионами во Франции. Кто взял 40-миллионную разницу?» — отметил Тонинелли и добавил, что правительство рассматривает все варианты, в том числе остановку проекта.

В ответ губернатор административной области Пьемонт в Италии Серджио Кьямпарино заявил, что слова министра транспорта кажутся ему смехотворными, так как речь идет не о строительстве деревенской кольцевой развязки, а о важном для Европы проекте.

"Министр должен сделать прозрачными методы своего (текущего) анализа затрат и взять на себя обязательство представить результаты как можно скорее, не позднее осени", — добавил он.