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Коммерческие структуры пока не способны содержать МКС, заявили в НАСА
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Коммерческие структуры пока не способны содержать МКС, заявили в НАСА 

РИА Новости 20 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Коммерческие компании не имеют достаточных средств для эксплуатации Международной космической станции и текущие планы НАСА по этому вопросу малоосуществимы, говорится в аудиторском отчете офиса генерального инспектора НАСА, опубликованном на сайте агентства.
"Мы признаем, что планируемые агентством усилия находятся на ранней стадии, и мы подтверждаем наши выводы, что это будет трудно для НАСА способствовать коммерческим интересам в управлении станцией, учитывая высокие расходы на ее содержание в 1,2 миллиарда долларов США. Для этого потребуется достаточный «бизнес кейс», благодаря которому коммерческие компании смогут развивать самостоятельный и прибыльный бизнес, независимый от федерального бюджета. На данный момент мы нашли мало примеров того, что частные компании готовы взять на себя такие высокие расходы", — говорится в документе.
В отчете указано, что НАСА тратит ежегодно на поддержание работы МКС по 3-4 миллиарда долларов США, что составляет половину бюджета агентства на пилотируемые программы.
Ранее власти США поручили НАСА после 2025 года прекратить бюджетное финансирование МКС и передать финансирование МКС частным компаниям. Составленный НАСА график такого перехода вызвал, как отмечается в документе, «яростное противодействие конгресса».
"В частности, мы задаемся вопросами о том, существуют ли достаточное экономическое обоснование, при котором частные компании смогут развивать самоокупаемый и прибыльный бизнес независимо от значительного федерального финансирования в течение следующих шести лет", — говорится в отчете.
Генеральный инспектор НАСА отмечает, что проведенная аудиторская проверка планов НАСА ставит под сомнение планы агентства по увеличению коммерческой активности на околоземной орбите.
О своем желании приватизировать американский сегмент ранее заявляла компания Boeing. В след за ней о своем желании взять в концессию российский сегмент станции объявила российская компания S7 Space, владеющая комплексом «Морской старт».
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