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В Красноярском крае садоводческие хозяйства получили гранты на развитие
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В Красноярском крае садоводческие хозяйства получили гранты на развитие 

РИА «ФедералПресс» 20 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врио губернатора Красноярского края Александр Усс вручил председателям садоводческих некоммерческих товариществ сертификаты на получение грантов. Гранты пойдут на развитие инфраструктуры в хозяйствах. В этом году поддержку получили 63 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединения на общую сумму более 31 млн рублей.
Гранты в размере до 2 млн рублей получили 17 объединений. Они направят средства на строительство и ремонт дорог, обновление объектов водо— и электроснабжения и на разработку необходимой документации для этих работ. Еще 42 садоводческим товариществам были выделены субсидии до 100 тыс. рублей на содержание инфраструктуры, в том числе на покупку оборудования и стройматериалов.
Субсидию получила и администрация Манского района на ремонт водопроводных сетей на станции Камарчага. Это улучшит водоснабжение садоводческих хозяйств.
Как отметил Александр Усс, такие меры поддержки привлекут больше людей в ряды садоводов и огородников. А результаты работы тех, кто уже занимается этой работой, сделает более внушительными.
Фото: пресс-служба краевого правительства
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