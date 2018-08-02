Новый аэровокзал в Петрозаводске появится к 100-летию Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. / ТАСС / Современный аэровокзал в аэропорту Петрозаводска построят к 2020 году, когда будет отмечаться 100-летие Карелии. Объект стоимостью около 1 млрд рублей включен в федеральную целевую программу (ФЦП) развития региона, сообщил в четверг ТАСС глава республики Артур Парфенчиков

"Мы выделили 40 млн рублей из республиканского бюджета на создание рабочей и сметной документации для аэровокзала, конкурс на ее разработку состоялся. К ноябрю месяцу мы должны получить полноценный проект нового аэровокзала. Строительство объекта с учетом прохождения госэкспертизы планируется начать в конце текущего года, а завершить к 2020 году", — сказал Парфенчиков.

По его словам, объект планировалось возвести за счет частных инвестиций, но желания принимать участие в дальнейшей реализации проекта инвестор не выразил. Поэтому Госкомиссия по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, которую возглавляет секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев , приняла решение обеспечить строительство аэровокзала в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелии до 2020 года» за счет средств федерального бюджета.

"На эти цели в рамках ФЦП планируется выделить достаточно серьезную сумму — почти 1 млрд рублей. Параллельно со строительством аэровокзального комплекса будет доводиться до самого высокого уровня техническая оснащенность самого аэропорта", — уточнил глава Карелии.

Он отметил, что в последние годы в аэропорту Петрозаводска реконструировали перрон, места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему, а также заменили дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. Кроме этого, были установлены радиомаячная система посадки и система ближней навигации.