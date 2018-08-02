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Два подрядчика в ЮВАО включены в реестр недобросовестных поставщиков
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Два подрядчика в ЮВАО включены в реестр недобросовестных поставщиков 

Префектура Юго-Восточного административного округа 20 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
По обращению префектуры ЮВАО в реестр недобросовестных поставщиков включены два подрядчика, которые должны были осуществить высадку деревьев на территории округа.
Компании обязались высадить 5 773 деревьев и ухаживать за ними до конца 2018 года. В рамках проведенного в мае аукциона одна из компаний стала победителем, однако в установленный законом срок (по 25 мая 2018 года) контракты подписаны не были. Заказчики подписали протокол отказа от заключения контракта, и его проект был направлен второму участнику. А в Федеральной антимонопольной службе по городу Москве направили обращения от всех заказчиков о включении первого победителя аукциона в реестр недобросовестных поставщиков. Решение о включении компании в реестр было принято 13 июня.
19 июня вторая компания подписала проекты контрактов и предъявила банковские гарантии в части его обеспечения, однако гарантии не были подтверждены банком. В результате и второй участник аукциона был также включен в реестр недобросовестных поставщиков.
Теперь на расчетный счет заказчиков поступили денежные средства в размере двух процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составило по округу 6,2 миллиона рублей. Данные средства будут распределены между местными ГБУ «Жилищник» и ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» и пойдут на благоустройство и содержание территорий округа.
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