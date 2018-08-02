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Работу по снижению задолженности за ЖКУ обсудили на встрече с населением в Войковском
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Работу по снижению задолженности за ЖКУ обсудили на встрече с населением в Войковском 

Управа района Войковский 20 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Задолженность жителей Войковского за жилищно-коммунальные услуги в настоящее время составляет 241 миллион 169 тысяч рублей. О мерах, принимаемых для снижения этой суммы, рассказали на встрече руководства района с населением 1 августа.
— Для повышения собираемости долгов управляющие компании направляют неплательщикам досудебные претензии о наличии задолженности с информацией о способах ее погашения, — сообщил первый замглавы районной управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Евгений Демяшевич. — На информационных стендах домов размещаются адресные списки должников, ежедневно проводится их обзвон, направляются почтовые уведомления о задолженностях.
По словам замглавы управы, жители, которые не осознают правовых последствий своих действий, предстают перед судом. В этом случае судебные приставы могут забрать за долги транспортное средство, также может быть ограничен выезд должника за рубеж. (мю)
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