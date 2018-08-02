Российский «Новатэк» демонстрирует устойчивость, несмотря на санкции

Как много может измениться за четыре года! В 2014 году, когда Соединенные Штаты ввели санкции против амбициозного проекта российской газовой компании «Новатэк» , решившей построить завод по сжижению природного газа в Заполярье стоимостью 27 миллиардов долларов, никто не хотел к нему прикасаться.

Но сегодня самые крупные в мире энергетические корпорации ведут друг с другом борьбу за право приобретения доли в следующем арктическом предприятии этой компании.

Пожалуй, лучше всех стойкость российского бизнеса перед лицом международных санкций иллюстрирует грандиозный завод «Ямал СПГ», спасенный благодаря китайскому финансированию, построенный с опережением графика и в рамках сметы, использующий отечественные технологии, а сейчас вдобавок ко всему привлекающий все больше иностранных инвестиций.

Официально предприятие было открыто в декабре прошлого года. Первая партия сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ», отправленная через Арктику по Северному морскому пути, прибыла в китайский порт Жудун в прошлом месяце после 19-дневного плавания. Это на 16 дней меньше, чем при перевозке через Суэцкий канал.

Но когда-то у этого проекта были весьма мрачные перспективы. «Новатэк» в 2014 и 2015 годах не мог обеспечить финансирование этого проекта, поскольку американские и европейские банки из-за санкций не желали выделять на него средства. Главный финансовый директор компании и гражданин США Марк Джетвэй (Mark Gyetvay) был вынужден присутствовать на всех переговорах о финансировании. Руководство «Новатэка» признает, что у него даже возникали мысли об отмене проекта.

Но в апреле 2016 года на помощь пришли китайские государственные кредиторы с займом на 12 миллиардов долларов, который стал третьим по объемам в России. Не прошло и полутора лет, как завод начал закачивать СПГ в танкеры.

В результате второй проект «Новатэка» «Арктик СПГ-2» не сталкивается с такими проблемами. Это предприятие немного крупнее «Ямала», и строят его на соседнем полуострове. Если четыре года назад «Новатэк» не мог найти средства на осуществление первого проекта, то сейчас компания может выбирать, чьи деньги ей взять.

«„Ямал СПГ" — это выдающийся проект в области сжиженного природного газа, для которой характерны задержки и перерасходы финансовых средств, — сказал на прошлой неделе инвесторам Джетвэй. — Видимо, успех обеспечивает признание, и СМИ вместе с нефтегазовой отраслью взяли это достижение себе на заметку. Это особенно важно сейчас, когда мы выбираем потенциальных партнеров для реализации проекта «Арктик СПГ-2»».

Французский энергетический гигант «Тоталь» (Total) в июне дал согласие на покупку 10-процентной доли в этом проекте стоимостью 25,5 миллиарда долларов. «Новатэк» хочет сохранить контрольный пакет, а у «Тоталь» есть возможность дополнительно приобрести пять процентов. Это значит, что еще 30% данного проекта доступны для каждого.

«Новатэк» подписал с корейской фирмой «КОГАС» (KOGAS) меморандум взаимопонимания, выразив «взаимную заинтересованность двух компаний в участии „КОГАС“ в проекте „Арктик СПГ-2“». Также идут переговоры с самой крупной в мире саудовской нефтяной компанией «Арамко» (Aramco), с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и с японской корпорацией «Марубени» (Marubeni) о их участии в проекте.

«Проект «Арктик СПГ-2» вызывает большой интерес у потенциальных партнеров, которые в настоящее время активно проводят соответствующие экспертизы», — отметил Джетвэй, добавив, что окончательные решения могут быть приняты к середине 2019 года.

Судьба нового проекта коренным образом отличается от «Ямала СПГ», и Джетвэй полагает, что когда все партнеры сделают свои инвестиции, их будет достаточно, чтобы покрыть все финансовые потребности «Арктик СПГ-2».

После того, как в декабре прошлого года заработал завод «Ямал СПГ», зарегистрированные на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки «Новатэк» поднялись на 37%. Лишь один из 18 аналитиков, следящих за акциями этой компании, рекомендует их продавать.

Но остается один негативный момент. Это страх перед повторением 2014 года. Все крупные компании в России ощущают неопределенность, видя намерения США нанести ущерб корпоративному сектору России.

Принятое в апреле американским Министерством финансов решение лишить семерых российских олигархов и 12 компаний международного финансирования и выхода на рынки свидетельствует о том, что Вашингтон перешел в наступление. А поэтому ни одна крупная российская компания не чувствует себя в безопасности.

Но потом были предприняты шаги по облегчению и отсрочке этих карательных санкций, дабы защитить пострадавшие компании. Это говорит о том, что такой подход как минимум вызвал замешательство.

Президент Дональд Трамп призывает улучшить экономические отношения с Россией, но в то же время некоторые члены конгресса составляют новые законопроекты о санкциях, предусматривающие дальнейшие запреты на ведение бизнеса в России.

«Если ослабнут опасения по поводу того, что США могут усилить санкции против ведущих российских нефтегазовых компаний, то «Новатэк» выиграет от этого больше всех», — сказал аналитик из финансовой группы БКС Луис Саенц (Luis Saenz).

Однако тот факт, что «Новатэк» пережил 2014 год, а потом добился успеха, наверняка заставит американский Минфин задуматься о том, насколько действенны и эффективны его меры.

«Ямал СПГ» не только выстоял под напором американских ограничений. Его руководство не держит зла на Америку, поскольку часть первой партии сжиженного природного газа была направлена в замерзающий Бостон, когда тот испытывал дефицит топлива.