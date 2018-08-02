Власти Карелии не ожидают сокращений на заводе «Русала», который подпал под санкции США

ПЕТРОЗАВОДСК, 2 августа. / ТАСС /. Власти Карелии не ожидают сокращения сотрудников в моногороде Надвоицы на алюминиевом заводе компании «Русал» , которая подпала под санкции США. Об этом в четверг сообщил ТАСС глава республики Артур Парфенчиков

"Сегодня «Русал» держит свои обязательства: люди работают, получают заработную плату, сокращений у нас не будет. Понятно, что есть внешние факторы, которые могут сыграть свою роль, но пока мы таких предупреждений не имеем. Но мы четко с «Русалом» понимаем, что у Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ, владельцем является «Русал») должна быть новая жизнь, и сейчас мы совместно ищем варианты. НАЗ с учетом небольших объемов производства не может конкурировать с крупными предприятиями по производству алюминия, например, в Сибири", — сказал Парфенчиков.

По его словам, через полгода на площадях предприятия планируется ввод на полную мощность производства алюминиевых радиаторов. «У нас есть понимание, есть взаимодействие с „Русалом“ и мы готовы работать над тем, чтобы постепенно размещать на освобожденных площадях завода новые производства. Сегодня есть ряд интересных предложений по размещению на площадках НАЗ новых производств, например по производству материалов из шунгита Для нас главное — решить вопрос трудовой занятости, и даже если мы говорим о переформатировании завода в перспективе, надо сделать так, чтобы это прошло безболезненно для персонала», — отметил глава республики.

В совместных планах — сохранить на базе Надвоицком алюминиевом заводе центр компетенции и обучения компании «Русал» по профилю литейного производства, уточнил он.

По данным министерства экономического развития и промышленности Карелии, за январь-июнь текущего года Надвоицкий алюминиевый завод произвел 4,9 тыс. тонн первичного алюминия и сплавов, что составило 82% к аналогичному периоду предыдущего года. Предприятие планирует объем продукции на уровне 8,8 тыс. тонн, что на 3,1 тыс. тонн меньше 2017 года. Снижение объема производств связано с проведением капитального ремонта 11 электролизеров.

Надвоицкий алюминиевый завод введен в эксплуатацию в 1954 году и является градообразующим предприятием карельского моногорода Надвоицы, где проживают 7,6 тыс. человек. С 2003 года заводом, где трудятся около 340 человека, владеет компания «Русал».