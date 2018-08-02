Описана безопасная бизнес-модель для работы с однодневками

Организация добилась в суде отмены решения ИФНС , которое было мотивированно созданием компанией фиктивного документооборота с поставщиками, имеющими признаки недействующих фирм.

Доводы инспекции и контрдоводы компании, которые склонили решение судов в ее пользу, представлены в таблице.

ТАБЛИЦА: «Доводы компании, которые отменили решение ИФНС по фирмам-однодневкам».

Доводы ИФНС Возражения организации

Поставщики:

1) уплачивают налоги в минимальных размерах;

2) заработную плату не выплачивают;

3) необходимого персонала не имеют;

4) допрошенные руководители указали, что создавали эти фирмы за вознаграждение;

5) часть поставщиков уже исключена из ЕГРЮЛ, в отношении других приняты решения о предстоящем исключении;

6) денежные средства, полученные поставщиками, перечислялись фирмам-«однодневкам»;

7) контрагенты второго звена являются недобросовестными контрагентами;

8) организация не обосновала критериев по выбору поставщиков;

9) организация не использует приобретенный материал в производстве продукции

1) компания имеет сайт, который существует с 1999 года и используется в рекламных целях, в том числе для привлечения контрагентов: продавцов и покупателей. С некоторыми поставщиками коммерческие связи устанавливались с помощью деловых и/или личных знакомств;

2) впервые сталкиваясь с незнакомыми поставщиками, которые по тем или иным основаниям, обращались с предложением о сотрудничестве, компания выдвигала им условия поставки товаров, которые заранее были выгодны и безопасны ей:

— организация сама составляет договоры поставки товара с приемлемыми для нее условиями;

— оплата товара всегда производилась обществом только после поставки товара. Тем самым, компания гарантировала себя от каких-либо случайностей, связанных с возможными срывами в поставках товара и с возможным не возвратом предварительно уплаченных за товар денежных средств;

— когда в договоре не определено, каким видом транспорта или на каких условиях осуществляется доставка, право выбора вида транспорта или определения условий доставки товаров принадлежит поставщику, если иное не вытекает из закона, иных правовых актов, существа обязательства или обычаев делового оборота;

— поставка товара осуществлялась силами поставщиков, и товар подлежал передаче организации на ее территории, так как согласно условиям заключенных договоров передача товара была осуществлена поставщиком в месте нахождения покупателя — организации.

Таким образом, поставщики доставляли товар в адрес компании своими силами и своим транспортом, а также производили его отгрузку. В этой связи, поскольку заказчиком перевозки выступали поставщики, товарно-транспортные накладные сторонами договоров не составлялись. При этом в оспариваемом решении сама ИФНС указала, что поставщики оплачивали транспортно-экспедиторское обслуживание грузов, в том числе, направляемых в адрес компании;

3) инспекция не представила никаких доказательств того, что организация знала или должна была знать о каких-либо нарушениях действующего законодательства, допущенных этими поставщиками, либо является лицом, аффилированным с поставщиками, или участвовало в круговом движении денежных средств и, в конечном итоге, получило их;

4) компания проверяла поставщиков всеми имеющимися у него на тот момент способами, в том числе, получило от них правоустанавливающие документы и сведения из ЕГРЮЛ.

При этом налоговым органом не указано, каким образом компания могла достоверно установить, что лица, значащиеся по данным ЕГРЮЛ их руководителями, не осуществляли должного управления такими лицами, не производили надлежащим образом бухгалтерский или налоговый учет, своевременно и полно исполняет свои налоговые обязанности.

Следовательно, компания вступила в отношения с действующими контрагентами, зарегистрированными в установленном порядке, имеющими действующие банковские расчетные счета, подающими налоговую и бухгалтерскую отчетность, и ведущими реальную предпринимательскую деятельность.

5) сами по себе выводы инспекции о недобросовестности контрагентов не могут являться основанием для ограничения прав организации, которая оплатила и получила поставленные товары в соответствии с условиями договоров и предъявленными счетами.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 16.07.2018 № Ф05-10067/2018

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