Крыша главной библиотеки России оказалась нелегально оккупированной 

Генерального директора расположенной в Санкт-Петербурге Российской национальной библиотеки (РНБ) оштрафуют за незаконную передачу сотовым компаниям чердака и кровли библиотечного здания на Московском проспекте. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.
Операторы — ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «ВымпелКом», ПАО Мегафон» и ОАО «Теле2-СанктПетербург» — арендовали площади в здании РНБ для размещения приемно-передающих антенн и базовых станций, выяснили сотрудники надзорного органа. При этом директор РНБ не получил разрешения на сдачу крыши и чердака в аренду от собственника недвижимости — министерства культуры.
В отношении руководителя возбудили четыре дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения директора привлекли к ответственности — оштрафовали.
Российская национальная библиотека основана в 1796 году, изначально она называлась Императорской публичной библиотекой. С марта 2016-го учреждение возглавляет Александр Вислый, ранее руководивший Российской государственной библиотекой («Ленинкой»).