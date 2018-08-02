Крыша главной библиотеки России оказалась нелегально оккупированной

Генерального директора расположенной в Санкт-Петербурге Российской национальной библиотеки (РНБ) оштрафуют за незаконную передачу сотовым компаниям чердака и кровли библиотечного здания на Московском проспекте. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.

В отношении руководителя возбудили четыре дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения директора привлекли к ответственности — оштрафовали.