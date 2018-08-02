Ещё
Крыша главной библиотеки России оказалась нелегально оккупированной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
06.08 – 13.08
$
64.00
75.33
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Крыша главной библиотеки России оказалась нелегально оккупированной 

dom.lenta.ru 16 часов назад
Фото: dom.lenta.ru
Генерального директора расположенной в Санкт-Петербурге Российской национальной библиотеки (РНБ) оштрафуют за незаконную передачу сотовым компаниям чердака и кровли библиотечного здания на Московском проспекте. Об этом сообщается на сайте городской прокуратуры.
Операторы — ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «ВымпелКом», ПАО Мегафон» и ОАО «Теле2-СанктПетербург» — арендовали площади в здании РНБ для размещения приемно-передающих антенн и базовых станций, выяснили сотрудники надзорного органа. При этом директор РНБ не получил разрешения на сдачу крыши и чердака в аренду от собственника недвижимости — министерства культуры.
В отношении руководителя возбудили четыре дела об административном правонарушении. По результатам их рассмотрения директора привлекли к ответственности — оштрафовали.
Российская национальная библиотека основана в 1796 году, изначально она называлась Императорской публичной библиотекой. С марта 2016-го учреждение возглавляет Александр Вислый, ранее руководивший Российской государственной библиотекой («Ленинкой»).
dom.lenta.ru: последние новости
Украинка 50 лет ждала квартиру от государства и решилась на голодовку Финский депутат поселился в сауне Поближе к земле
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение