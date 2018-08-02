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Минэкономразвития концептуально поддерживает легализацию интернет-торговли алкоголем
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Минэкономразвития концептуально поддерживает легализацию интернет-торговли алкоголем 

Газета.Ru 19 часов назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития концептуально поддерживает законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.
"Законопроект о легализации интернет-торговли алкоголем поступал на согласование в Минэкономразвития России и концептуально поддерживается. Совместно с Минфином мы отрабатывали механизмы снижения рисков, в том числе в законопроекте заложена многоступенчатая система контроля", — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что сначала будет разрешена интернет-продажа вина и слабоалкогольных напитков.
Ранее сообщалось, что в России могут разрешить расплачиваться за алкоголь электронными деньгами.
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