Два памятника архитектуры отреставрируют в Пскове к 2019 году на деньги Всемирного банка реконструкции и развития 

Реставрация двух псковских памятников архитектуры федерального значения завершится к лету 2019 года. Об этом со ссылкой на директора Псковского государственного музея-заповедника Сергея Сарченкова сообщает ТАСС. Работы ведутся в рамках сотрудничества с Всемирным банком реконструкции и развития. Свой исторический облик к этому времени приобретет «Варламовский угол» и Двор купцов Постниковых XVII века. «Реставрация Двора Постникова и Варлаамовского угла должна быть завершена 30 июня 2019 года. Подрядчик выполняет работы строго в графике, по некоторым моментам даже идет с опережением. А значит, скоро мы увидим новый музейный комплекс на Запсковье, который будет востребованным у псковичей и гостей города», — сказал Сарченков. Объем средств, направленных на реставрацию и приспособление к музейному использованию псковских памятников, превышает 1,5 млрд рублей.