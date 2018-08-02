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В Сингапуре проходит встреча Сергея Лаврова и главы МИД Южной Кореи
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В Сингапуре проходит встреча Сергея Лаврова и главы МИД Южной Кореи 

РИА Новости 18 часов назад
Фото: ТАСС
СИНГАПУР, 2 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит в эти минуты в Сингапуре встречу с главой МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.
Главы внешнеполитических ведомств двух стран поприветствовали друг друга, пожав руки на камеру. Сразу после этого переговоры продолжилась за закрытыми дверьми.
Ранее глава МИД РФ провел в Сингапуре на полях мероприятий по линии АСЕАН встречи со своим коллегами из Камбоджи, Лаоса и Филиппин. Ожидается, что в четверг также состоится его встреча с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.
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