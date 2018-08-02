В Сингапуре проходит встреча Сергея Лаврова и главы МИД Южной Кореи

Главы внешнеполитических ведомств двух стран поприветствовали друг друга, пожав руки на камеру. Сразу после этого переговоры продолжилась за закрытыми дверьми.

Ранее глава МИД РФ провел в Сингапуре на полях мероприятий по линии АСЕАН встречи со своим коллегами из Камбоджи, Лаоса и Филиппин. Ожидается, что в четверг также состоится его встреча с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.