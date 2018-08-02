Пенсионный фонд потратит четверть миллиарда рублей на рекламу

Пенсионный фонд начал «информационно-разъяснительную кампанию среди населения России». На нее ПФР готов из собственного бюджета потратить больше 250 миллионов рублей: 195 миллионов рублей уйдет на ролики для ТВ и радио, еще 58 миллионов — на рекламу в интернете. Этих средств, конечно, не хватило бы, чтобы осчастливить надбавкой нынешних 48 миллионов пенсионеров, но на выплату средней пенсии как минимум 17 тысячам из них — вполне. Но деньги пошли на покупку статей и новостей у крупнейших информационных изданий, посты в социальных сетях и рекламу в видеохостингах.

На первый взгляд появление контракта, к примеру, на рекламу в интернете выглядит подозрительным, ведь опубликован он был за 10 дней до заявления Дмитрия Медведева о повышении пенсионного возраста, а исполнение его отложили на август-ноябрь. Но контракты с аналогичной формулировкой Пенсионный фонд публикует каждый год, они практически идентичны по содержанию, цене и характеру работ. Например, в 2014 году Фонд опубликовал четыре закупки — на 180, 198, 50 и 27 миллионов рублей. В двух первых случаях речь идет о размещении материалов на телевидении и радио, в третьем — в интернете, в четвертом — в общественном транспорте. Итого 455 миллионов рублей, оплаченных из дефицитного бюджета Пенсионного фонда, чтобы объяснить людям, как устроена пенсионная система в стране. Такие расходы — около полумиллиарда рублей — организация несет ежегодно.

Стандартный контракт для ТВ и радио, например, подразумевает создание видео— и аудиороликов и их размещение в эфире. В 2014 году ПФР разместил 2086 рекламных аудиовставок в эфире 16 радиостанций: от Energy до «Милицейской волны». Из документов закупки можно узнать цену размещения одного ролика: от 7257 рублей в случае «Милицейской волны» до 63 039 рублей в случае « Авторадио ». Дороже обходится размещение рекламы на ТВ: Первый канал берет за один ролик 93 163 рубля. В 2014 году только у этого канала Пенсионный фонд закупил 600 выходов, что обошлось в 57 миллионов рублей. Кроме этого, ролики ПФР показывали по «России 1» и «России 2», СТС, «Домашнему».

В категории «реклама на ТВ и радио» контрагенты практически не меняются из год в год. Ими по большей части становятся вещатели, подконтрольные государству напрямую или через медиаструктуру «Газпрома» . Переводя на русский: мы платим 22% из зарплаты государству, чтобы оно за наши же деньги через свои каналы рассказало нам, что отложить выход на пенсию — выгоднее. Ролик с таким содержанием Пенсионный фонд выпустил в 2015 году. В нем седовласый юбиляр несет подаренную скульптуру медного коня и рассуждает о том, что еще поработает. Естественно, по сюжету, согласованному заказчиком — Пенсионным фондом, герой не надорвался.

В этом году трансляция роликов по телевизору и радио обойдется ПФР в 195 миллионов рублей. Каналы размещения — те же. Нам неизвестно, чему будут посвящены видеосюжеты в этом году. Возможно, в них расскажут нечто безобидное про размер, который растет. Столь неглубокое послание Пенсионный фонд оставил на своем официальном Youtube-канале в 2017-м. По сценарию, двое коллег удивляются, что размер с каждым годом увеличивается. Мимо проходит сексуальная блондинка и оскорбленно спрашивает: «Давно вы за размером следите?» В общем-то речь о размере будущей пенсии, следить за которой можно в личном кабинете.

ТАСС, Информировать и разъяснять Фонд умеет и в интернете. За четыре года он спустил на эти цели 273 миллиона рублей. Из года в год места, где эти разъяснения публикуются, тоже практически не меняются: «КП», «Газета.ру» «Лента.ру» , « АиФ », иногда РИА «Известия» . В 2018 году ПФР закупил размещение баннеров на сайтах девяти крупнейших информационных агентств, в двух поисковиках ( «Яндекс» , Mail), статьи в «КП», «Газете.ру» и ТАСС, а также ролики в Rutube, «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В двух последних куплены еще и продвигающие посты. Весь контракт обошелся в 58 600 000 рублей. Информационно-разъяснительная кампания начнется с 1 августа и продлится до 30 ноября. В этот же период — с 27 августа по 31 декабря — в Госдуме состоится осенняя сессия, на которой должны принять решение — поднимать пенсионный возраст или нет.

Мы запросили у Пенсионного фонда медиаплан, в котором теоретически должны быть прописаны темы и даты выходов материалов. Составить его должен был победитель тендера — «Агентство Адвотч — бессменный многолетний подрядчик ПФР в „информационно-разъяснительной кампании в интернете“. В разные годы клиентами агентства были Почта Банк, Московский метрополитен, Россельхозбанк . В прошлом году на 208 миллионов рублей закупилась Минкомсвязь — на „оказание услуг по информированию о доступных электронных услугах и сервисах электронного правительства, а также о преимуществах использования механизмов получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в 2017–2018 годах“.

Пресс-служба ПФР отказалась показывать медиаплан общественности, назвав его „техническим, даже служебным документом, который составляется на основе технического задания из контракта“.

»Госконтракт предусматривает информационно-разъяснительную работу по всем традиционным направлениям деятельности Пенсионного фонда, включая назначение и выплату пенсий, формирование пенсионных накоплений, учет пенсионных прав, назначение социальных выплат, материнский капитал», — пояснили в пресс-службе ПФР.

Подробности по темам не стали рассказывать и в «Агентстве Адвотч». Надеяться на иную реакцию с их стороны было бы глупо, учитывая пункт о конфиденциальности работ, прописанный в контракте. Коммерческой тайной статьи, оплаченные из бюджета Пенсионного фонда, назвали и в рекламном отделе «КП». «Шторм» также отправил им, а еще «Газете.ру» и ТАСС запросы с просьбой рассказать, каким именно темам будут посвящены материалы. Ответов пока нет.

Возможно, такая реакция объясняется тем, что медиаплан имеет весьма условное значение. По контракту, заказчик (ПФР) может вносить изменения в материалы в случае изменений в пенсионном и социальном законодательстве. Нам остается только надеяться, что ПФР использует все купленные медиаплатформы, чтобы объяснить нам, как жить после увеличения пенсионного возраста.