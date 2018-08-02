Сроки неизменны. Дорогу Салехард — Надым сдадут в 2021 году

Автодорогу Салехард — Надым, которая является частью Северного широтного хода, планируют сдать в 2021 году. При этом часть дороги будет сдана в переходном типе покрытия. Об этом сегодня в Новом Уренгое сообщил первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников

«Чтобы закончить дорогу Салехард — Надым на сегодня надо 14,5 миллиарда рублей в общей сложности. Они предусмотрены. И 4,5 миллиарда — это дефицит, за которым мы обратились к председателю правительства, получили резолюцию и сегодня работаем с Минтрансом в этом направлении», — сказал первый замгубернатора.

В этом году планируется ввести 77 километров дороги.

«Если брать нормативные сроки строительства, если ничего не помешает и не произойдет каких-то финансовых катаклизмов, то мы планируем в 2021 году закончить. Часть дороги при этом будет в переходном типе покрытия. Чтобы завершить окончательно в капитальном покрытии, нужно еще 13,5 миллиарда рублей», — пояснил Алексей Ситников.

При этом дорога поэтапно будет передаваться в федеральную собственность. Достигнута определенность по готовому участку дороги.

«При передаче дорог в федеральную собственность у округа освободится, в первую очередь, определенный объем финансовых средств, которые мы можем направить на содержание улично-дорожных сетей муниципальных образований, подходов к городам, дальнейшее развитие сети дорог ЯНАО», — сказал Алексей Ситников.