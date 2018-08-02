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Южноуральцам пустят кровь
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Южноуральцам пустят кровь 

АиФ 18 часов назад
Фото: АиФ
В Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Сатке в эту субботу, четвертого августа, пройдет благотворительная акция по безвозмездной сдаче донорской крови и плазмы «Всероссийская суббота донора», — рассказывает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министерство здравоохранения Челябинской области.
Добровольными донорами могут стать совершеннолетние здоровые южноуральцы, имеющие паспорт с постоянной регистрацией, не сдававшие кровь ранее, чем за шесть месяцев до акции.
По словам главного врача Челябинской областной станции переливания крови Натальи Кисняшкиной, летом в медицинских организациях Южного Урала резко увеличивается потребность в донорской крови всех групп и резус-факторов. Сдавая кровь, жители области могут спасти не одну человеческую жизнь и помочь тем, кто нуждается в помощи. В день акции подтвердить свое здоровье приглашаются те доноры, кто был на кроводаче более шести месяцев назад. После получения от них повторного анализа сданная ранее плазма будет передана в лечебную сеть.
Бескорыстных доноров ждут четвертого августа на Челябинской областной станции переливания крови и ее отделениях. В Челябинске кровь можно сдать на улице Воровского, 68 (остановка «Медгородок») с 8:00 до 12:00, в Магнитогорске — на проспекте Карла Маркса, 160 с 08:15 до 12:00, в Златоусте — на проспекте Гагарина, 8 линия, 4 с 08:00 до 12:00 часов, в Сатке — на улице Куйбышева, 15 с 08:00 до 12:00 часов. При себе обязательно иметь паспорт.
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