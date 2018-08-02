Ростовчане одобрили проект нового микрорайона на улице Вересава у Александровской рощи

Жители Ростова-на-Дону проголосовали за благоустроенный парк в Александровской роще, детские сады, поликлинику, на базе которой впоследствии будет открыта станция скорой помощи. Общественный слушания по проекту планировки территории в границах улиц Вересаева — Берберовская прошли в департаменте архитектуры и градостроительства города.

На мероприятии администрация муниципалитета и горожане обсудили проект современного жилого комплекса. Его инвестор собирается возвести на площади более 36 гектаров. Данный участок примыкает к Александровской роще.

«ФедералПресс» напоминает, что в конце весны активисты Ростова потребовали от чиновников учесть мнение жителей при застройке Александровской рощи.

Сейчас, в соответствии с документом, на улице Вересаева появятся многоквартирные дома, детские сады, школа, дом быта, поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, зоны для отдыха и занятий спортом.

Ранее к главе города Виталию Кушнареву приходили многочисленные обращения от граждан. Они просили мэра поддержать данный проект. Люди рассказывали, что поликлиника не справляется с наплывом посетителей, в детском саду не хватает мест, нет ни одной современной спортплощадки и многие другие проблемы. При этом, горожане были уверены, что разрешить все вопросы поможет строительство новых учреждений образования и здравоохранения.

Отмечается, что инвестор готов возводить социальные объекты за свой счет.

«Сегодня, выделяя земли под строительство новых жилых комплексов, мы требуем от застройщиков комплексного освоения территории, решения задач опережающего строительства социальных объектов. Нам нужно уходить от моноцентричности, новые районы города должны формироваться по принципу самодостаточности», — сказал градоначальник.

На общественный слушаниях было ободрено и то, что некоторые квартиры в новом жилом комплексе застройщик передаст обманутым дольщикам. В результате проведенного мероприятия, проект нового микрорайона на Александровке был утвержден.