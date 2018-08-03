Рубить или оставить? Александровская роща разделила жителей Ростова

Конфликты вокруг предполагаемой застройки Александровской рощи в Ростове-на-Дону длятся уже несколько лет.

Однако в июле противостояние перешло в открытую фазу — рабочие начали сносить деревья, расчищая место под застройку, а местные жители, недовольные происходящим, попытались остановить работы. Временами доходило до драк.

Общественные слушания, которые состоялись в четверг, 2 августа, спокойствия не добавили.

Активисты заявили, что результаты рассмотрения проекта подтасованы, и поэтому в ближайшее воскресенье, 5 августа, должен состояться очередной митинг в защиту зелёных насаждений.

Роща, которой нет Самое любопытная деталь в этом споре, пожалуй, то, что он идёт из-за объекта, которого формально не существует.

Александровская роща — это народное название участка земли, который сложился из территории бывшего лесопитомника и соседнего пустыря, постепенно заросшего кустарником и деревьями. И поскольку никакого официального статуса у этого места нет, то за порядком, здесь, в общем-то, никто не следит. Роща превращена в место стихийных свалок мусора и пикников, и назвать его идеальным для отдыха и прогулок не получится при всём желании.

Поэтому с формальной точки зрения городские власти, запланировавшие отдать пустырь под застройку, не только ничего не нарушили, но даже сделали важный шаг по благоустройству донской столицы.

«Само по себе понятия «Александровская роща» не существует. Нет такого объекта. Есть участок площадью 18 гектаров на котором произрастают деревья», — объяснял на пресс-конференции глава администрации города Виталий Кушнарев

Однако многие местные жители, а также экологические активисты считают, что рощу надо сохранять. И людей можно понять — в Ростове-на-Дону не так много зелёных насаждений в принципе (климат не тот), и поэтому любой лесок рядом с домом — это немалая ценность. А тут — одно из самых крупных «зелёных пятен» на территории города.

Что касается загаженности рощи, то, по мнению активистов, в ней просто надо навести порядок, а не сносить деревья под очередной многоквартирный жилой комплекс.

«Женщины кидались на трактор»

Обострение ситуации началось в 20-х числах июля, когда прибывшая на место техника начала валить деревья.

Официально это была санитарная рубка: предполагалось вырубить только старые и поврежденные насаждения, но очевидцы в один голос говорят, что рабочие не сильно стеснялись в своих действиях, и выглядели работы как тотальная зачистка под грядущую стройку. Которую на тот момент еще никто не согласовал.

«Когда попадаешь туда, то ощущение какого-то страшного сна не покидает все время, боль этого места ощущаешь почти физически, пейзаж удручает донельзя. Жители близлежащих домов (а это в основном женщины с детьми и пожилые люди), которые наблюдают уже несколько дней картину этого беспредела, растеряны от такого варварства, но настроены решительно!

Работает тяжелая техника. Вокруг везде гектары выкорчеванных с корнями, и поломанных экскаватором деревьев. Женщины кидаются на трактор, пытаются остановить и выяснить, кто производит работы и уничтожает единственный зеленый уголок в районе, место, где обитали зайцы, белки и орлы», — описала ситуацию руководитель общественного движения «Городской Патруль» Елена Хатламаджиян.

В конечном итоге вырубка была приостановлена, но часть зеленых насаждений оказалась уже уничтожена. А власть предложила перенести диалог с улицы — в коридоры и кабинеты.

Конфликт продолжится

В четверг, 2 августа, прошли публичные слушания по проекту, на которых собравшимся еще раз рассказали, что именно планируется сделать в роще.

В частности, представители компании «ЮгСтройИнвест» сообщили о планах застроить две трети Александровской рощи.

Здесь должен появиться микрорайон, общей площадью 540 тыс. кв м., с социальной инфраструктурой и спортивными площадками.

Оставшуюся часть рощи застройщик пообещал отвести под парк, проект которого уже готов.

В частности, запланировано обустройство бульвара, создание прогулочной зоны, велосипедных дорожек, футбольного поля, площадки для волейбола и баскетбола.

Более того, как было подчеркнуто, «ЮгСтройИнвест» получает эту площадку под застройку без торгов только в обмен на то, что часть жилой площади будет передана обманутым дольщикам — так обещано, что 650 квартир люди получат уже к сентябрю 2019 года.

Таким образом, вольно или невольно, но в противоречии вошли интересы двух групп активных горожан — тех, кто борется за сохранение зеленых легких города, и тех, кто остался без жилья и денег, и годами требует от властей справедливости.

«Мы, конечно, совсем не против того, чтобы дольщикам помогали, и в это же время мы сами живём в городе, хотели бы сохранить зелёные насаждения, и поэтому понимаем позицию экологов и жителей района около Александровской рощи.

Да и сама подвешенность, нерешенность ситуации нас также нервирует — а если противники застройки победят, то что будет с людьми, которые уже подпишут договоры долевого строительства с ЮСИ, и будут исключены из реестра «обманутых дольщиков»? — волнуется координатор движения обманутых дольщиков по Ростовской области Ирина Власова

Взаимное недоверие

Между тем, на публичных слушаниях (проходивших в нервозной обстановке взаимного недоверия) чаша весов качнулась в сторону застройщика — проект строительства нового микрорайона утвердили большинством голосов.

Экологические активисты уверены, что результат слушаний был подтасован. В зал якобы заранее собрались представители компании-застройщика, которые и обеспечили численный перевес при голосовании.

В свою очередь сторонники застройки уверены, что результаты слушаний отражают мнение жителей района, большинство из которых вполне устроит создание благоустроенного парка на трети нынешней, стихийно заросшей зеленью территории.

Пока очевидно, что противостояние продолжится, и в воскресенье 5 августа состоится очередной митинг в защиту рощи.