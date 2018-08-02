Удмуртский фонд развития предпринимательства выдаст льготные займы

Ижевск. Удмуртия. Удмуртский фонд развития предпринимательства предоставит микрозаймы по процентным ставкам 1-3% годовых из средств бюджетной субсидии 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что условия предоставления микрозаймов согласованы на цели оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Удмуртии. Размер процентной ставки по договорам целевого микрозайма определяется в соответствии с балльной системой оценки показателей результативности по итогам работы за 2018 год.

Для получения финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо обеспечить выполнение следующих показателей результативности:

— количество вновь созданных рабочих мест в 2018 году (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) не менее 5 (не менее 2 для субъектов МСП, зарегистрированных в МОНОгородах: Глазов, Воткинск, Сарапул);

— прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году по отношению к 2017 году не менее 7,5%;

— увеличение оборота (выручки) на 10% (на 5% для субъектов МСП, зарегистрированных в МОНОгородах: Глазов, Воткинск, Сарапул) в 2018 году по отношению к 2017 году в постоянных ценах 2014 года.

В случае невыполнения заёмщиком обязательств по обеспечению показателей результативности по итогам 2018 года, Фонд имеет право досрочно взыскать выданный целевой микрозайм.