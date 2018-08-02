Ещё
Удмуртский фонд развития предпринимательства выдаст льготные займы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Удмуртский фонд развития предпринимательства выдаст льготные займы 

ИА «Сусанин» 18 часов назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртский фонд развития предпринимательства предоставит микрозаймы по процентным ставкам 1-3% годовых из средств бюджетной субсидии 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Отмечается, что условия предоставления микрозаймов согласованы на цели оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Удмуртии. Размер процентной ставки по договорам целевого микрозайма определяется в соответствии с балльной системой оценки показателей результативности по итогам работы за 2018 год.
Для получения финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо обеспечить выполнение следующих показателей результативности:
— количество вновь созданных рабочих мест в 2018 году (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) не менее 5 (не менее 2 для субъектов МСП, зарегистрированных в МОНОгородах: Глазов, Воткинск, Сарапул);
— прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2018 году по отношению к 2017 году не менее 7,5%;
— увеличение оборота (выручки) на 10% (на 5% для субъектов МСП, зарегистрированных в МОНОгородах: Глазов, Воткинск, Сарапул) в 2018 году по отношению к 2017 году в постоянных ценах 2014 года.
В случае невыполнения заёмщиком обязательств по обеспечению показателей результативности по итогам 2018 года, Фонд имеет право досрочно взыскать выданный целевой микрозайм.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Краснодарском крае может появиться самая дорогая дорога в стране В Удмуртии сэкономили 2 млн рублей, используя местные материалы при ремонте дорог Удмуртия в минуту: повышение стоимость проезда в Можге и обновление авиапарка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение