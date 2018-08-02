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Воронежцев позвали на благотворительный велозабег
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Воронежцев позвали на благотворительный велозабег 

АиФ 18 часов назад
Фото: АиФ
10 августа в Воронеже пройдет благотворительный велозабег «ДоброСвета».
Участники велозабега стартуют 10 августа в 19:00 от главного корпуса ВГУ и финишируют в Воронежском центральном парке.
«Мы хотим объединить людей, ведущих активный образ жизни и неравнодушных к социально-значимым проблемам города, — сообщает координатор программ фонда «ДоброСвет» и идейный вдохновитель акции Наталия Образцова. — Все собранные средства будут направлены на лечение нашего подопечного — Димы Фетисова».
Регистрация на велозабег будет проходить на старте у главного корпуса ВГУ. Предварительную регистрацию можно пройти в обсуждении ВКонтакте. Стартовый взнос для участия — от 200 рублей.
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