Воронежцев позвали на благотворительный велозабег

10 августа в Воронеже пройдет благотворительный велозабег «ДоброСвета».

Участники велозабега стартуют 10 августа в 19:00 от главного корпуса ВГУ и финишируют в Воронежском центральном парке.

«Мы хотим объединить людей, ведущих активный образ жизни и неравнодушных к социально-значимым проблемам города, — сообщает координатор программ фонда «ДоброСвет» и идейный вдохновитель акции Наталия Образцова. — Все собранные средства будут направлены на лечение нашего подопечного — Димы Фетисова».

Регистрация на велозабег будет проходить на старте у главного корпуса ВГУ. Предварительную регистрацию можно пройти в обсуждении ВКонтакте. Стартовый взнос для участия — от 200 рублей.