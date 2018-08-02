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Возмещение за изъятую землю в базу по прибыли не входит
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Возмещение за изъятую землю в базу по прибыли не входит 

Время бухгалтера 17 часов назад
Статья 251 НК РФ приводит полный список доходов, не входящих в базу по прибыли. Минфин РФ считает, что возмещение за изъятый участок земли, а также погашение убытка, облагаются налогом на прибыль, так как в этот список они не входят.
Тем не менее сложившаяся судебная практика эту позицию не поддерживает. Президиум ВАС РФ считает, что компенсацию за изъятый для госнужд участок земли налогом на прибыль облагать нельзя. Дело в том, что принудительно изъять имущество можно только в том случае, если бывшему владельцу будет выплачено предварительное и равноценное возмещение. Так как законодательство не включает в сумму компенсации налог на прибыль, то получается, что в случае включения компенсации в базу по прибыли будет нарушен принцип полного возмещения.
Центральный аппарат ФНС рекомендует при рассмотрении подобных вопросов учитывать существующую судебную практику.
ПИСЬМО ФНС РФ от 03.07.2018 № СД-4-3/12727@
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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