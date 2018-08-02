Какие штрафы уменьшают налог на прибыль

Минфин разъяснил, какие штрафные санкции компания вправе учесть при определении налога на прибыль.

Выводы чиновников построены на положениях НК РФ о необходимости обоснования, документального подтверждения и наличия экономического смысла в произведенных налогоплательщиком расходах.

Также финансисты приводят нормы ГК РФ, регулирующие порядок выплаты денежной компенсации за нарушение договора его сторонами. Для применения этих штрафных санкций, напоминают специалисты ведомства, необходимо письменное подтверждение согласия на неустойку всех участников соглашения, даже если остальные его условия оговаривались устно.

Чтобы включить в состав внереализационных расходов суммы такой компенсации, а также возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением, необходимо согласие виновной стороны или вступившее в силу решение суда.

Что же касается штрафов, пени и других санкций, накладываемых госорганизациями, эти издержки компания учесть при расчете налога на прибыль не вправе.