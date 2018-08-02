Ещё
Какие штрафы уменьшают налог на прибыль
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Какие штрафы уменьшают налог на прибыль 

Время бухгалтера 17 часов назад
Минфин разъяснил, какие штрафные санкции компания вправе учесть при определении налога на прибыль.
Выводы чиновников построены на положениях НК РФ о необходимости обоснования, документального подтверждения и наличия экономического смысла в произведенных налогоплательщиком расходах.
Также финансисты приводят нормы ГК РФ, регулирующие порядок выплаты денежной компенсации за нарушение договора его сторонами. Для применения этих штрафных санкций, напоминают специалисты ведомства, необходимо письменное подтверждение согласия на неустойку всех участников соглашения, даже если остальные его условия оговаривались устно.
Чтобы включить в состав внереализационных расходов суммы такой компенсации, а также возмещения убытков, причиненных недобросовестным поведением, необходимо согласие виновной стороны или вступившее в силу решение суда.
Что же касается штрафов, пени и других санкций, накладываемых госорганизациями, эти издержки компания учесть при расчете налога на прибыль не вправе.
Время бухгалтера: последние новости
Минтруд в очередной раз напоминает о МРОТ и «северных надбавках» Предельную базу по взносам не отменят Возмещение за изъятую землю в базу по прибыли не входит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение