Пенсионерке не доплатили 60 000 рублей пенсии

Прокуратура Спировского района провела проверку по заявлению местной пенсионерки о невыплате ей администрацией района государственной пенсии муниципального служащего (доплаты к трудовой пенсии по старости).

Заявительница 11 лет замещала должность заведующей отделом культуры администрации Спировского района. Распоряжением главы администрации района в октябре 2001 года женщину уволили с занимаемой должности муниципальной службы в связи с выходом на пенсию по инвалидности. Администрация назначила ей ежемесячную доплату к пенсии.

Выяснилось, что по состоянию на 1 июня 2018 года у администрации района имеется задолженность по выплате женщине государственной пенсии муниципального служащего (доплаты к трудовой пенсии по старости) с января 2017 года по май 2018 года на общую сумму более 60 тысяч рублей.

Прокурор района в суд предъявил исковое заявление о взыскании в пользу заявительницы задолженности по муниципальной пенсии, оно удовлетворено в полном объеме. Сейчас погашена задолженность в размере 19 тысяч рублей.