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Антимонопольщики вмешались в конкурс на право модернизации ЦТП Новосибирска
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Антимонопольщики вмешались в конкурс на право модернизации ЦТП Новосибирска 

sibnovosti.ru 17 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области рассмотрело жалобу на условия конкурса на техническое перевооружение сетей и оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Новосибирске. Заказчиком при проведении конкурса выступает МУП «Энергия».
Торги на максимальную сумму 165 млн руб. были проведены 27 июля 2018 года. Победителем был объявлен единственный участник, допущенный к аукциону, — ООО «Инженерные сети Проект». ЦТП расположены на ул. Орджоникидзе, Котовского, Выборной, Бориса Богаткова и Героев Революции.
В УФАС поступило заявление от ООО «Перспектива». Компания потребовала признать незаконными некоторые условия конкурсной документации. В частности, указание на точные характеристики оборудования. По мнению заявителя, это ограничивает конкуренцию.
Комиссия УФАС признала жалобу частично обоснованной и постановила внести изменения в конкурсную документацию, а также продлить срок приема заявок от претендентов.
«Данное предписание должно быть исполнено в срок до 14.08.2018 г. О принятых мерах в соответствии с требованиями настоящего предписания МУП «Энергия» г. Новосибирска, комиссии по осуществлению закупок МУП «Энергия» г. Новосибирска сообщить в адрес Новосибирского УФАС России в срок, указанный для исполнения настоящего предписания, с приложением подтверждающих документов», — говорится в тексте решения.
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