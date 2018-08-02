Антимонопольщики вмешались в конкурс на право модернизации ЦТП Новосибирска

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области рассмотрело жалобу на условия конкурса на техническое перевооружение сетей и оборудования центральных тепловых пунктов (ЦТП) в Новосибирске. Заказчиком при проведении конкурса выступает МУП «Энергия».

Торги на максимальную сумму 165 млн руб. были проведены 27 июля 2018 года. Победителем был объявлен единственный участник, допущенный к аукциону, — ООО «Инженерные сети Проект». ЦТП расположены на ул. Орджоникидзе, Котовского, Выборной, Бориса Богаткова и Героев Революции.

В УФАС поступило заявление от ООО «Перспектива». Компания потребовала признать незаконными некоторые условия конкурсной документации. В частности, указание на точные характеристики оборудования. По мнению заявителя, это ограничивает конкуренцию.

Комиссия УФАС признала жалобу частично обоснованной и постановила внести изменения в конкурсную документацию, а также продлить срок приема заявок от претендентов.

«Данное предписание должно быть исполнено в срок до 14.08.2018 г. О принятых мерах в соответствии с требованиями настоящего предписания МУП «Энергия» г. Новосибирска, комиссии по осуществлению закупок МУП «Энергия» г. Новосибирска сообщить в адрес Новосибирского УФАС России в срок, указанный для исполнения настоящего предписания, с приложением подтверждающих документов», — говорится в тексте решения.