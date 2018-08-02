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Жители Октябрьского района Югры могут остаться без отопления зимой
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Жители Октябрьского района Югры могут остаться без отопления зимой 

Уральский меридиан 17 часов назад
Фото: Уральский меридиан
2 августа 2018 года АО «Тюменская энергосбытовая компания» (ТЭК) обратилась к властям югорских муниципалитетов. Крупнейший поставщик энергоресурсов в Тюменской области обратил внимание власти имущих на устоявшийся тренд среди недобросовестных коммунальщиков, которые заключили с муниципальными властями договор на обслуживание населения.
По информации пресс-службы ТЭК, коммунальные предприятия продолжают по несколько месяцев копить долги перед АО «Тюменская энергосбытовая компания»: неплатежи становятся для энергетиков поводом для обращения в суды.
В чёрный список злостных должников попало ООО «Производственное объединение „Талинка“, работающее в пгт. Талинка Октябрьского района в Ханты-Мансийском автономном округе. „Талинка“ обеспечивает теплом жилые дома, социальные объекты и госучреждения в этом районе. Социальная значимость объекта связала ТЭК по рукам и ногам. Они не имеют право отключить должника от электроэнергии ведь от этого пострадают люди. По закону ТЭК может ограничить мощность электроэнергии только по завершению отопительного сезона. Это единственная доступная мера в сложившейся ситуации.
Интересно, что такие предприятия никогда не забывают собирать платежи с потребителей. Но сами платить по счетам не спешат. 26 июля 2018 г. предприятие задолжало поставщику 8,6 млн рублей. Долг копился 5 месяцев.
На днях суд постановил взыскать с предприятия долг в размере 4,2 млн руб. Это только 48% от общей суммы задолженности. Сейчас в суде на рассмотрении находятся иски на сумму 4 млн руб, или 47% от суммы всей задолженности.
АО „Тюменская энергосбытовая компания“ обращается главам муниципалитетов с просьбой повлиять на злостных должников ради комфорта населения. Например, расторгать договор с предприятием, если оно не в состоянии оплачивать счета.
Источник превью: пресс-служба АО „Тюменская энергосбытовая компания“
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