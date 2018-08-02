Ещё
ОАЭ начинает «визовую амнистию» для трудовых мигрантов
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.77
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.30
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

ОАЭ начинает «визовую амнистию» для трудовых мигрантов 

Prian.ru 17 часов назад
Фото: Prian.ru
Однако в новый документ не включены лица, занесенные в «черный список» или задействованные в судебных разбирательствах. Хотя правительство ОАЭ не публикует данные о национальности рабочей силы страны, большинство людей из этой прослойки, как полагают эксперты, являются иностранцами. Официальная статистика за 2016 год показывает, что количество «синих воротничков» в государстве составляет 6,3 миллиона человек из населения в 9,1 миллиона, сообщает Arabian Business.
ОАЭ, четвертый по величине производитель нефти в нефтяном картеле ОПЕК, является «домом» для огромного числа рабочих из Азии и Африки. Как и другие благополучные государства Персидского залива, страна часто подвергается критике со стороны правозащитных групп за обращение с экспатриантами, но сейчас власти сделали шаги навстречу тем, кто прибыл сюда работать.
Правительство ОАЭ также реализует инициативу в отношении высококлассных специалистов. Теперь профессионалы с опытом из других стран, а также инвесторы получат визу на 10 лет.
Prian.ru: последние новости
Рынку коммерческой недвижимости Австралии поможет … марихуана Аналитики назвали лучшие города для жизни и работы в Канаде Французская деревня хочет отменить налоги для жителей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение