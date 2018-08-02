ОАЭ начинает «визовую амнистию» для трудовых мигрантов

Однако в новый документ не включены лица, занесенные в «черный список» или задействованные в судебных разбирательствах. Хотя правительство ОАЭ не публикует данные о национальности рабочей силы страны, большинство людей из этой прослойки, как полагают эксперты, являются иностранцами. Официальная статистика за 2016 год показывает, что количество «синих воротничков» в государстве составляет 6,3 миллиона человек из населения в 9,1 миллиона, сообщает Arabian Business.

ОАЭ, четвертый по величине производитель нефти в нефтяном картеле ОПЕК, является «домом» для огромного числа рабочих из Азии и Африки. Как и другие благополучные государства Персидского залива, страна часто подвергается критике со стороны правозащитных групп за обращение с экспатриантами, но сейчас власти сделали шаги навстречу тем, кто прибыл сюда работать.

Правительство ОАЭ также реализует инициативу в отношении высококлассных специалистов. Теперь профессионалы с опытом из других стран, а также инвесторы получат визу на 10 лет.