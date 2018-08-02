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Предпринимателям Богородского окажут помощь и поддержку
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Предпринимателям Богородского окажут помощь и поддержку 

Официальный сайт управы района Богородское 17 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Центр услуг для бизнеса по ВАО проводит для предпринимателей (и из района Богородское) бесплатные консультации и тематические мероприятия, для просвещения и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы.
Предприниматели Богородского получат ответы на все свои вопросы: о создании и принципах ведения бизнеса в столице, о возможностях получения финансовой, имущественной и иных видах поддержки, о деталях подготовки отчетной или уставной документации. По всем направлениям деятельности, как существующего бизнеса, так и для начинающих предпринимателей, в Центре услуг для бизнеса по ВАО готовы поддержать и поспособствовать богородцам. Также специалисты центра расскажут о программах обучения, действующих для субъектов.
На базе Центра функционируют также онлайн-сервисы по выбору помещения для бизнеса, по подготовке документов для регистрации ИП и ООО, о подготовке налоговой отчетности по упрощенной системе налогообложения и другие. С подробной информацией обо всех видах помощи и поддержки на базе Центра услуг для бизнеса по ВАО можно ознакомиться по ссылке. Зарегистрироваться на консультацию необходимо заранее по телефону: +7 (495) 276-24-13.
Центр услуг для бизнеса по ВАО расположен по адресу: Средняя Первомайская ул., д. 3.
Фото с сайта Центра услуг для бизнеса по ВАО
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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